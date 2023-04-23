يا ربع هذي رصاصة؟.. سعودي يوثق اختراق رصاصة منزله

وثق شاب مقطع فيديو لاختراق رصاصة منزله، أثناء نومه في نهار العيد، مشيراً إلى أن الرصاصة كانت يمكن أن تصيبه، وقال خلال الفيديو: "يا ربع هذي رصاصة، اخترقت البيت، كنت بنام، ووجدت صوت يصدر من السقف، ثم سقطت الرصاصة على الأرض".

وأضاف: "أنت الحين ياللي رميت وش الفائدة، حتى النوم طار مني، لا أقدر أعرفك، ولا شيء، لكن بيني وبينك الله، والله لأدعي عليك".

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فيما انتقد رواد التواصل الاجتماعي استخدام الأسلحة في الاحتفالات وإطلاق الأعيرة دون الالتفات للآثار السلبية على الآخرين، والتي تعرض حياتهم للخطر بسبب قلة الوعي واستخدام الأسلحة في غير محلها.

من جهتها، أكدت النيابة العامة، حظر إشهار السلاح الناري أو استخدامه في المناسبات العامة أو الخاصة، وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يحظر إطلاق النار من الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.