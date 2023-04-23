"عيد ومطر وورد".. مشاهد خلابة من الطائف

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شهدت مدينة الطائف غرب السعودية هطول أمطار متوسطة خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما شهدت منطقة الشفا السياحية، وتحديداً على "وادي خماس"، أمطاراً غزيرة، حيث نشأت البردية الكثيفة ورسمت لوحة تحت عنوان "عيد ومطر وورد".
وجذبت تلك البردية الكثير من الزوار وقاصدي المنطقة ممن يقضون العيد بالاستراحات والفلل السياحية في الشفا.
تصوير جوي 🚁— محمد البلادي (@Al_Baladi16) April 22, 2023
للبرديه التاريخيه على الناصفه شرق الخرمه طريق الخرمه رنيه#تصويري pic.twitter.com/fwd3a5fxju
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كما استطاع المصور الضوئي محمد البلادي توثيق هذه المشاهد الخلابة بعدسته.
كذلك قال المصور العاشق للطبيعة، لـ"العربية.نت" إن "زائر العيد أضفى سحره على المكان وزاده بهجة ونقاء".
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