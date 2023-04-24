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الطواف

بعد رمضان.. استمرار شرط "التصريح" لأداء العمرة

العربية.نت - نادية الفواز
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أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة "مُستمر" بعد شهر رمضان.

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وأوضحت الوزارة في ردها على استفسارات عبر حسابها بـ"تويتر"، أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو تطبيق "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس "كورونا".

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ولفتت إلى أنه يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقاً عن إتاحة تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق "نُسُك NUSUK"، للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية، وللمعتمرين القادمين من خارج السعودية.

وأشارت إلى أن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضًا استخراج التصاريح عبر تطبيق "توكّلنا"، على أن تكون حالة المتقدّم الصحيّة في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا (كوفيد-19) وغير مخالطٍ لمصاب.

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