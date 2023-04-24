بالفيديو.. مواطن حطم جهاز "ساهر" في قبضة الأمن السعودي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب سعودي وهو يحطم جهاز الرصد الآلي المروري "ساهر"، ما استدعى تحرك السلطات لضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.

وظهر المواطن في فيديو نشره حساب "سناب" الداخلية السعودية، وهو يقوم بإتلاف "ساهر" ورمي قطعه على الأرض.

مادة اعلانية

بدورها، تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي، يتلف جهاز رصد آلي "ساهر" وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

كما تمت إحالته إلى النيابة العامة، كذلك، جاري القبض على من وثق ونشر المقطع لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

سجن.. وغرامة 100 ألف ريال

يذكر أن نظام حماية المرافق العامة، يجرم كل من اعتدى على المرافق العامة، ويقضي النظام بالبت فيه بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.

كما نصت المادة السادسة من النظام ــ الذي يشمل بحسب مختصين ومحامين أنظمة ساهر من كاميرات ومركبات كونها ممتلكات عامة ــ فرض غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال على كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها، وإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع المتعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العودة أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد، على أن تنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.