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الفريق السعودي الفائز

شاهد.. لحظة فوز المنتخب السعودي للروبوت في أميركا

العربية.نت - مريم الجابر
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حقق فريق saudi makers من المنتخب السعودي للروبوت جائزة البرمجة في فئة فيرست ليجو الاستكشاف، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، من بين أكثر من 20 ألف فريق على مستوى العالم.

فقد شاركت 3 فرق طلابية سعودية في النهائيات العالمية لبطولة دوري فيرست (FIRST) للروبوت 2023 بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة، تحت إشراف الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية "تحكم"، وبالتعاون مع وزارة التعليم.

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وضمت الفرق المشاركة 12 طالباً وطالبة من إدارات تعليم الرياض وجدة والشرقية، والتي شاركت ضمن ثلاثة مسارات هي دوري فيرست ليجو "الصغار" من 6 إلى 10 سنوات، ودوري فيرست ليجو "التحدي" من 9 إلى 16 سنة، والمسار الثالث تحدي فيرست التقني لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

كما أتاحت منافسات دوري فيرست للطلبة؛ المشاركة في التفكير التخيلي والعمل الجماعي في مجالات العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات؛ لتعزيز الابتكار، واستكشاف وتنمية وتطوير مهارات الروبوت والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن التصفيات الأولية على مستوى مناطق المملكة المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة أقيمت في مارس الماضي في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

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