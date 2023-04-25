البرَد يكسو النماص ويزينها باللون الأبيض في أيام عيد الفطر

اكتست مدينة النماص في ثالث أيام العيد باللون الأبيض، الذي طغى على طرقاتها ووديانها وسهولها. وقد استطاع المصور نايف الزيداني أن يوثق تأثير تساقط البرد على بهجة العيد وفرحة الصغار، وأضفى جماله على مدينة النماص والقرى المجاورة لها. كما اكتست قمم جبال السودة بمنطقة عسير بياض البرد بعد أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد الكثيف، حولت القمم إلى لوحة فنية بديعة.

وشهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، فيما تواصلت التنبيهات من الهطولات المطرية خلال الأيام الماضية.



وتوقّع المركزُ الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمرّ هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران. كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرَد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

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