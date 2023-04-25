القبض على مواطنين لاصطيادهما "نيص" مهددا بالانقراض في الباحة
كانت بحوزتهما بندقية رش "شوزن"
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الباحة على مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لاصطيادهما كائنا فطريا مهددا بالانقراض "نيص"، وبحوزتهما بندقية رش "شوزن"، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
يذكر أن عقوبة استخدام بندقية الرش "شوزن" غرامة 100 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال وعقوبة صيد الكائن الفطري "النيص" غرامة تبلغ 70 ألف ريال للكائن الواحد، وفقاً للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
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