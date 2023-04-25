اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
القبض على الجناة

القبض على مواطنين لاصطيادهما "نيص" مهددا بالانقراض في الباحة

كانت بحوزتهما بندقية رش "شوزن"

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الباحة على مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لاصطيادهما كائنا فطريا مهددا بالانقراض "نيص"، وبحوزتهما بندقية رش "شوزن"، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

يذكر أن عقوبة استخدام بندقية الرش "شوزن" غرامة 100 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال وعقوبة صيد الكائن الفطري "النيص" غرامة تبلغ 70 ألف ريال للكائن الواحد، وفقاً للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوابة لدول حبيسة.. معلومات عن ميناء بورتسودان بوابة لدول حبيسة.. معلومات عن ميناء بورتسودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط