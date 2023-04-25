القبض على مواطنين لاصطيادهما "نيص" مهددا بالانقراض في الباحة

سفير السعودية: نتواصل مع طرفي الصراع بالسودان لوقف النار

أكد السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، اليوم الاثنين، في مقابلة مع "العربية" و"الحدث" أن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان ...