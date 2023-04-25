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عقبة شعار

بعد أن شهدت حوادث أليمة.. إغلاق "عقبة شعار" 4 أشهر للصيانة

حددت الهيئة العامة الطرق البديلة للمركبات الصغيرة

العربية.نت - مريم الجابر
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كشفت الهيئة العامة للطرق السعودية عن إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة، وذلك اعتباراً من الغد الأربعاء، حيث تعد العقبة بعسير جنوب غربي السعودية الشريان الرئيسي الذي يربط بين محافظات منطقة عسير الجبلية، وما يليها من مناطق مثل نجران والرياض وبين المحافظات الساحلية في عسير، ومناطق جازان والباحة ومكة المكرمة.

وحددت الهيئة الطرق البديلة للمركبات الصغيرة، وهي عقبة ضلع، وعقبة الجعدة، وعقبة التوحيد، وعقبة الصماء، وعقبة برمة، في حين سيسمح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، في حين سيتم الإغلاق بشكل كامل من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

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ولفتت إلى أن أعمال الصيانة تشمل كشطاً وسفلتة، وحواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، وتركيب لوحات إرشادية، وعمل طبقة مقاومة للانزلاق، ومواقف طارئة.

ولفتت إلى أن هذه الأعمال تهدف لرفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.

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