فريق طبي يُباشر حالة أحد المرضى ممن تم إجلاؤهم من السودان
على الفور تم نقل الحالة عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة
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أعلنت مديرية وزارة الصحة بمحافظة جدة عن قيام فريق طبي بمباشرة أحد المرضى ممن تم إجلاؤهم من السودان، جراء الاشتباكات الدائرة بين الدعم السريع والجيش السوداني.
وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، إنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، قام فريق طبي بـ"صحة جدة" بمباشرة حالة أحد المرضى ممن تم إجلاؤهم من السودان و توفير كافة الإمكانيات الطبية الممكنة.
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وأضافت أنه على الفور تم نقل الحالة عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة للاطمئنان على صحته وتقديم الرعاية الصحية العاجلة.
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