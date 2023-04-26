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سقوط الوايت

لحظة انقلاب صهريج حاول تجاوز السيل في المدينة المنورة

مناطق السعودية تشهد حالة مطرية غزيرة صاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المدن وسط تحذيرات الدفاع المدني بعدم الخروج إلا للضرورة

العربية.نت - نادية الفواز
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وثق مقطع فيديو متداول لحظة انجراف صهريج مياه "وايت" في سيول غرب المدينة المنورة، ويسمع من الفيديو صوت مواطن يقول "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وأبان الفيديو المياه تسحب الصهريج وتقلبه على جانبه الأيسر، حيث استقر على ذلك الوضع.

على الصعيد ذاته، تشهد مناطق السعودية حالة مطرية غزيرة صاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المدن، وسط تحذيرات الدفاع المدني بعدم الخروج إلا للضرورة وأخذ الحيطة والحذر من مناطق تجمع المياه.

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حيث أعادت المديرية العامة للدفاع المدني، التحذير من اجتياز الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريانها، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق خلال هذه الأيام.

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وقالت المديرية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "لسلامتك.. أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية لا تجازف بحياتك باجتيازها".

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