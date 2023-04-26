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مدني عسير : إنقاذ 7 اشخاص احتجزهم السيل وتغريمهم 10 آلاف ريال

العربية.نت - مريم الجابر
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باشر الدفاع المدني ⁧بمنطقة عسير‬⁩ احتجاز (7) أشخاص بمركبتين في سيل، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائديهما لارتكابهما مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع المرور وفرض غرامة 10 الاف .

وكان الدفاع المدني قد حذر أثناء هطول الأمطار من المخاطرة اثناء هطول الأمطار والابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية.

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ونشر الدفاع المدني إنفوجراف عبر تويتر يحذر فيه من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها، موضحًا به أنه يعد مخالفة مرورية تصل عقوبتها إلى (10,000) ريال.

كما شدد على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار.

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