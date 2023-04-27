الخارجية السعودية: تم إجلاء 2544 شخصاً من السودان

كشفت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان على متن سفن سعودية؛ منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).

كما أكدت الوزارة في بيانها اليوم، وصول 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلاند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكينيا، والفلبين، وإثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الطائف"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

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ودفعت المعارك التي اندلعت في السودان في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمّد حمدان دقلو المعروف بحميدتي دول العالم إلى إجلاء رعايها، فيما نزح عشرات الآلاف من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

كما أدت هذه المعارك لمقتل 512 قتيلاً و4000 جريح حصيلة بحسب وزارة الصحة السودانية.

ودخل الأربعاء وقف إطلاق النار في السودان الذي تمّ التوصل إليه برعاية أميركية، يومه الثاني لكنه لا يزال هشاً وسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية.