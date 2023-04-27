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الدفاع المدني خلال عمليات البحث
عمليات الإنقاذ - تعبيرية

انتشال شخص جرفه السيل في أحد أودية عسير

العربية.نت - نادية الفواز
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تمكّنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمنطقة عسير، من انتشال شخص جرفه السيل في أحد أودية محافظة بيشة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن عملية الإنقاذ تمت بمشاركة الفرق التطوعية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

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على الصعيد ذاته، تشهد مناطق السعودية حالة مطرية غزيرة صاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المدن، وسط تحذيرات الدفاع المدني بعدم الخروج إلا للضرورة وأخذ الحيطة والحذر من مناطق تجمع المياه.

وأعادت المديرية العامة للدفاع المدني، التحذير من اجتياز الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريانها، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق خلال هذه الأيام.

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