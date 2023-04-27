باللغة الصينية.. جنود سعوديون يرحبون بالصينيين القادمين من السودان

بلغات متعددة بينها الصينية والإنجليزية، استقبل الجنود السعوديون الرعايا الصينيين الذين تم إجلاؤهم من السودان، بعد وصولهم لميناء جدة الإسلامي، حيث استقبل جنود القوات البحرية الملكية السعودية الرعايا بالترحاب بلغاتهم.

فقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع التي يتحدث بها الجنود السعوديون بلغات متعددة، وخصوصاً في مواسم الحج والعمرة، نظرا لوجود جنسيات متعددة في هذه المواسم والتي تتطلب الدراية بلغات متعددة للتمكن من الحوار معهم وخدمتهم بالشكل المناسب والإجابة على استفساراتهم.

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يذكر أنه وصل 187 شخصاً من رعايا عدة دول إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس من جنسيات (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلاند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكينيا، والفلبين، وإثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الطائف"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

ودفعت المعارك التي اندلعت في السودان في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمّد حمدان دقلو المعروف بحميدتي دول العالم إلى إجلاء رعايها، فيما نزح عشرات الآلاف من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

كما أدت هذه المعارك لمقتل 512 شخصا وجرح 4000 بحسب وزارة الصحة السودانية.

ودخل الأربعاء وقف إطلاق النار في السودان الذي تمّ التوصل إليه برعاية أميركية، يومه الثاني لكنه لا يزال هشاً وسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية.