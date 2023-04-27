تأكيد سعودي ألماني على أهمية وقف التصعيد في السودان
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان.
وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، التطورات المتسارعة للأحداث في السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك.
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كما أكدا على أهمية توفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.
كما ناقش الجانبان القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.
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