حرس الحدود السعودي يقدم الدعم لمن تم إجلاؤهم من السودان

يواصل حرس الحدود السعودي تقديم الدعم الأمني والتنظيمي في مساعدة القادمين إلى السعودية من عملية إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان عبر ميناء جدة الإسلامي والجهات المشاركة الأخرى.

يأتي ذلك ضمن المهام الأمنية المنوطة بالمديرية العامة لحرس الحدود في الميناء والإسناد للأعمال الإنسانية التي تقدم في عملية الإجلاء.

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وقد نشر حرس الحدود السعودي على حسابه الرسمي في "تويتر" معلومات وصور عن مشاركة حرس الحدود في مساعدة إجلاء القادمين من السودان، والمساهمة في نقل المصابين، وتسهيل دخول دبلوماسيي الدول لاستقبال السفينة، وكذلك متابعتها وحماية السفن الراسية على رصيف ميناء جدة الإسلامي.

وكان في استقبال الرعايا قائد وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي العقيد ركن عبد الله القحطاني، وعدد من ضباط ومنسوبي حرس الحدود، حيث تتلخص مهام حرس الحدود في ضبط الأمن داخل الميناء ومرافقة الباصات إلى صالة الركاب لإنهاء إجراءاتهم.

يذكر أن حرس الحدود في السعودية يُعنى بمهام عديدة، أبرزها حراسة حدود المملكة البرية والبحرية والموانئ والمرافئ البحرية ومكافحة التهريب واختراقات نظام أمن الحدود من الداخل والخارج، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون للوسائط البحرية والإطفاء البحري، وإرشاد التائهين في منطقة الحدود البرية والبحرية وتقديم العون لهم.