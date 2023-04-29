مشاهد تأسر القلوب لطائر الفلامنغو.. محلقاً وسط السعودية

خطف مشهد لطيور الفلامنغو تحلق فوق سماء متنزه قاع ثرمداء بالقرب من الرياض، قلوب العديد من السعوديين على مواقع التواصل، بعد أن وثقها المصور الضوئي ثابت الفضل القصب أمس في الموقع الذي يبعد حوالي 150 كلم عن العاصمة.

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وأوضح القصب في حديثه لـ"العربية.نت" أن هذا الموقع الذي جذب إلى جانب الفلامنغو العديد من الطيور المهاجرة مثل البط وطيور أبو منجل، تراكمت فيه المياه جراء الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال الأيام الماضية. وتابع قائلا: "المشهد كان أشبه بالحلم بوجود تلك الطيور بالقرب من الرياض، حيث اجتذبت تلك البحيرة المحاطة بالكثبان الرملية المتنزهين ومحبي البر".

كما أشار إلى أنه صور المقطع جواً وأرضا بمفرده، مؤكداً أنه محب للبر ولتوثيق جمال الطيور المهاجرة التي تحط على أرض المملكة. وأضاف أن العديد من الطيور النادرة تتواجد في السعودية، وتلفت انتباه المتجولين والمتنزهين.

يذكر أن "ثرمداء" هي منطقة سكّانية قديمة جداً قبل البعثة النبوية بآلاف السنوات، وهي جزء من منطقة الوشم.

كما تضم بلدة بهدى والباطن والثوير وكميت والصحن والقاع والبريدية والرعن، وبلد امرئ القيس (مراة) وقصور الحمض وبلدة الكليبية والفهدة وشعيب النخيل، وهي الآن تتبع محافظة مرات إدارياً، وتتبع محافظة شقراء الواقعة في منطقة الرياض، وتبعد ثرمداء عن حدود العاصمة الرياض بمسافة تقارب 140 كلم.