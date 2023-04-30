السعودية.. لحظات تحبس الأنفاس لغرق جيب وسط سيل في بيشة
السيارة بدت وكأنها تسبح في مياه السيل رغم وجود العديد من العقبات أمام مجرى السيل ولم تستطع رغم ثقل وزنها أن تصمد بوجه السيل
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وثق مقطع فيديو يحبس الأنفاس غرق سيارة جيب من نوع لاند كروزر، حين جرفتها سيول الكحل بأعالي وادي حوران غرب بيشة.
وتظهر السيارة وكأنها تسبح في مياه السيل، رغم وجود العديد من العقبات أمام مجرى السيل، ولم تستطع السيارة رغم ثقل وزنها أن تصمد في وجه السيل إذ ظهرت وكأنها تعوم في المياه.
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من جهته حذر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعرّض الحياة للخطر، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال، كما شدد على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار.
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