اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السيارة حين جرفها السيل
السيارة حين جرفها السيل

السعودية.. لحظات تحبس الأنفاس لغرق جيب وسط سيل في بيشة

السيارة بدت وكأنها تسبح في مياه السيل رغم وجود العديد من العقبات أمام مجرى السيل ولم تستطع رغم ثقل وزنها أن تصمد بوجه السيل

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وثق مقطع فيديو يحبس الأنفاس غرق سيارة جيب من نوع لاند كروزر، حين جرفتها سيول الكحل بأعالي وادي حوران غرب بيشة.

وتظهر السيارة وكأنها تسبح في مياه السيل، رغم وجود العديد من العقبات أمام مجرى السيل، ولم تستطع السيارة رغم ثقل وزنها أن تصمد في وجه السيل إذ ظهرت وكأنها تعوم في المياه.

مادة اعلانية

من جهته حذر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعرّض الحياة للخطر، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال، كما شدد على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار.

سباق للحمام بالبرتغال يتحول لكارثة.. متنافس يقتل 3 وينتحر! الأخيرة سباق للحمام بالبرتغال يتحول لكارثة.. متنافس يقتل 3 وينتحر!
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مسؤول أميركي سابق يحذر من تدخل خارجي لدعم جنرال على حساب الآخر بالسودان مسؤول أميركي سابق يحذر من تدخل خارجي لدعم جنرال على حساب الآخر بالسودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط