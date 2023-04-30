وزير الخارجية السعودي يؤكد على ضرورة وقف التصعيد العسكري بالسودان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد العسكري في السودان.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي بالرياض.

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وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد بن فرحان على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

يذكر أن المعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع دخلت أسبوعها الثالث.