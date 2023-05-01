السعودية تدخل موجات الحر.. وهذا موعد بدء الصيف فعلياً

أشار الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، إلى أن فصل الصيف يبدأ في الأول من يونيو وفقًا لعلم الأرصاد الجوية، في حين يبدأ فعلياً في 7 يونيو، وذلك بظهور أول أنواء الصيف عند العرب.

ومن الناحية الفلكية، يبدأ الصيف بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444هـ الموافق 21 يونيو، وفقا لتقويم أم القرى.

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وشدد الحصيني على أن موجات حرارة الأجواء لا تأتي دفعة واحدة، وإنما تأتي بشكل تدريجي، متوقعًا ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا قبل دخول فصل الصيف.

وعلى صعيد متصل، قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني: "جهّزوا الملابس الصيفية"، الأسبوع المقبل حيث تسجل الأجواء أعلى حرارة، معلنة وداع الاعتدال الحراري للفترة الانتقالية المبكرة بين الربيع والصيف.

إلى ذلك، كشف المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 38 درجة مئوية، والمدينة المنورة 34 درجة مئوية، وأبان المركز أن مدينة طريف والقريات سجلتا أدنى درجة حرارة بتسجيلها 10 درجات مئوية.