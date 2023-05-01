"خسوف القمر الكاذب" سيظهر في سماء السعودية بهذا التوقيت

تشهد سماء السعودية في منتصف شهر شوال، الموافق مساء الجمعة القادم، خسوفاً للقمر من نوع "خسوف شبه الظل"، وهو أحد أنواع الخسوف القمري التي لا يسقط خلالها على القمر ظل الأرض بل ينحجب جزء من ضوء الشمس عن سطح القمر، وفيه تكون إضاءة القمر أقل بـ10% من المعتاد.

وفي هذا السياق، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الفلكي السعودي ملهم هندي لـ"العربية.نت": "عند حدوث كسوف شمسي لا بد أن يسبقه أو يتبعه خسوف للقمر وذلك لصغر الزاوية بين الشمس والقمر".

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وأضاف: "حدث كسوف شمسي نهاية رمضان، وقد تم رصده في أستراليا وجنوب شرق آسيا، وكان نوعه هجين حيث كان يجمع بين أنواع الكسوف الثلاثة: الكلي والجزئي والحلقي".

وتابع هندي: "يستغرق خسوف شبه الظل 4 ساعات و17 دقيقة"، مبيناً أن الخسوف سيبدأ في تمام الساعة 6:14 عصر الجمعة ويصل ذروته الساعة 8:24 مساءً وينتهي في الساعة 10:31 ليلاً. وتابع: "وبسبب تأخر شروق القمر على السعودية، سنلاحظ المراحل الأخيرة من الخسوف والتي تبدأ من غروب الشمس وشروق القمر حتى نهاية الخسوف الساعة العاشرة والنصف".

وأوضح أن خسوف شبه الظل من أنواع الخسوف التي لا يلاحظها الناس بشكل مميز، ولا يستطيعون تمييز بدايتها ونهايتها، حيث يمكن فقط ملاحظة ظلام خفيف جداً في الجهة اليسرى للقمر، لذلك أفتى الفقهاء بأنه لا صلاة له، وكان يسمى قديماً بـ"الخسوف الكاذب" لعدم تمكن الناس من تمييزه رغم خبر الفلكيين بوقوع الخسوف.