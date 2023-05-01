عروض تراثية سعودية تبهر الجمهور الفرنسي بمعرض باريس الدولي

تقدم هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث السعودي يوميا في الجناح السعودي المشارك في معرض باريس الدولي لهذا العام، عروضا تمثل سبعة ألوان أدائية تمثل مختلف تراث المملكة ومنها الخبيتي والعرضة الدوسرية ودرة العرّس والسامري وغيرها، أبهرت زوار معرض باريس الدولي الذي يتجمهر يوميا في باحة معرض باريس الرئيسية وعلى إيقاعات التراث السعودية يقدم أعضاء الفرقة التراثية والأدائية عروضا جميلة شارك زوار معرض باريس بأداء هذه الرقصات مع أعضاء الفرقة الموسيقية وسط تشجيع كبير من قبل جمهور المعرض الدولي وستستمر هذه الفعاليات حتى الثامن من مايو الجاري .

الحرف والمنتجات التراثية

كما تقدم هيئة التراث منتوجات تمثل الحرف التقليدية عبر عرض وبيع المنتجات الحرفية للحرفيين السعوديين على زوار المعرض وعرض مجموعة من الحِرف اليدوية السعودية، إلى جانب وجود عددٍ من الحرفيين، وممارسة حرفهم بشكل مباشر إلى جانب عرض منتجاتهم وذلك لإبراز أهميتها الثقافية.

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"العربية.نت" التقت مدير الجناح السعودي المشارك مفرح زريقان وقال إن هيئة التراث تنشر في هذا الملتقى العالمي عروضها ومنتجاتها والتعريف بأهمية الحرف اليدوية التراثية بالمملكة، وتسليط الضوء عليها، وتمكين الحرفيين السعوديين من الاختلاط من خلال المشاركة في معرض باريس الدولي، وإظهار تراث المملكة الثقافي أمام المجتمع الدولي، إضافة إلى مشاركة وعرض الخط العربي الذي يشرف عليه الخطاط عبد العزيز النغموش الذي تجمهر زوار المعرض أمام ركن الخط العربي للفوز بخط أسمائهم بالخط العربي والفرنسي وبألوان وزخرفة زاهية وجميلة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المنظومة الثقافية لتعزيز حضور ثقافة المملكة وتراثها في المحافل الدولية.

وقال منسق الجناح السعودي فيصل العتيبي للعربية.نت تتمثل مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية إضافة لتقديم ألوانها الأدائية التقليدية التي تمثل مختلف مناطق المملكة السعودية وهي تختلف بإيقاعتها وأزيائها التي تتميزبها مدن ومناطق المملكة وبهذا نحن نقدم أيضا عرضا مشوٌقا للأزياء الخاصة بكل لون أدائي وراقص وهنا تبرز عوامل الارتباط بين الأزياء والفنون الأدائية الشعبية، يتم استعراضها أمام الدولة المشاركة.

ويعد معرض باريس 2023 أحد المعارض الدولية التي تهتم بإبراز الفنون التقليدية وثقافة وتاريخ الدول المشاركة به، من خلال العروض الشعبية وفنون الحرف اليدوية، وتأتي مشاركة هيئتي المسرح والفنون الأدائية، والتراث في هذا المعرض للإسهام في إحياء حركة العروض الفنية الشعبية، وتعزيز حضور الفرق الشعبية المؤهلة لتمثيل المملكة، وتمكين الحِرفيين السعوديين من المشاركة والاختلاط مع تراث وفنون الدول المشاركة من أجل إبراز القيمة الثقافية لتراث المملكة، والتي من شأنها تحقيق أهداف برنامج تعزيز الوعي الدولي عبر تمثيل المملكة خارجياً، وزيادة أعمال الإنتاج الثقافي.