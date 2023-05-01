السعودية.. لقطات مرعبة لسيارة تدهس رجلاً مرتين عمداً بوضح النهار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرا أحد المباني المجاورة، أظهر لحظة قيام قائد مركبة بدهس شخص يسير على جانب الطريق عمداً داخل حي سكني.

ورصد المشهد قائد مركبة يهدئ من سرعته قبيل ثوان من دهسه للرجل الذي كان يسير بجانب طريق غير مزدحم، وفي وضح النهار.

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وقام السائق بدهسه بالسيارة وتسبب بسقوطه على الأرض، وأعاد دهس الرجل مرة أخرى، مما تسبب في ارتطامه في جدار خلفه وكاد يفقد حياته.

ولم يتضح سبب ودوافع الواقعة والأسباب التي جعلت قائد المركبة يدهس المواطن عمداً في وضح النهار.

وطالب متداولو المقطع، الجهات المختصة بالتدخل وكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب حادثة الدهس، واتخاذ ما يلزم تجاه المتسبب في الحادثة.