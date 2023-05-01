60 منطاداً ملوناً تشكل لوحات جمالية في سماء العلا
تعود المناطيد الملوّنة خلال مهرجان سماء العلا 2023 لترسم أجمل المشاهد فوق التضاريس الطبيعية الخلابة
شكلت المناطيد بألوانها الزاهية لوحات فنية وجمالية في سماء العلا شمال السعودية، وحلقت على ارتفاعات مختلفة لتضيف رونقاً جمالياً على التشكلات الصخرية والمواقع الأثرية والتاريخية.
وتعود المناطيد الملوّنة خلال مهرجان سماء العلا 2023 لترسم أجمل المشاهد فوق التضاريس الطبيعية الخلابة، والمواقع التاريخية المذهلة، حيث أمتع الأوقات بانتظار ضيوف المنطقة مع إطلالات مفتوحة من السماء على أروع معالم العلا.
ويحلق 60 منطادا ملوّنا خلال المهرجان بمغامرة استثنائية مع مناظر طبيعية فريدة، وذكريات سعيدة، والعديد من الصور الجديدة، وتتوفر رحلات الطيران الحر بالمنطاد ورحلات المناطيد المعلّقة لتجربة تُناسب المغامرين من جميع المستويات.
وانطلق مهرجان سماء العلا لهذا العام بتاريخ 26 أبريل ويستمر لغاية 13 مايو مع العديد من الفعاليات والاحتفالات المبهرة، كذلك مشاهدة أروع المعالم الطبيعية والتاريخية خلال النهار مع جولات الهليكوبتر أو المناطيد في سماء العلا. ومع حلول الظلام يحين الموعد لمشاهدة عروض طائرات الدرون العروض المسائية المضيئة.
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