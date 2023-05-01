التراث السعودية: تسجيل رقم قياسي في "غينيس" للبن الخولاني

أعلنت هيئة التراث اليوم الاثنين، أنها سجلت رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، تمثّل في أطول عبارة مكتوبة بحبات البن، وقد تم كتابة هذه العبارة على لوحة بـ6088 حبة من حبات البن الخولاني السعودي.

وشكّلت تلك الحبات في مجموعها عبارة "هيئة التراث"، وقد تم إعداد هذه اللوحة ضمن فعاليات اليوم العالمي للتراث التي أقامتها الهيئة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض مؤخراً.

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وأوضحت أنها تسلمت شهادة التسجيل بحضور ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية وممثلين من هيئة التراث، مشيرة إلى أن تسجيل هذا الرقم يأتي في سياق حرص الهيئة على تعزيز حضورها في المنظمات والموسوعات على مستوى العالم لتعريف المجتمع الدولي بأهمية قطاع التراث الثقافي في المملكة وما يحظى به من اهتمام ورعاية.

يذكر أن البن الخولاني السعودي يعد من أفخر أنواع البن، وارتبطت زراعته بعادات أهالي المنطقة وشعرهم وأهازيجهم واقتصادهم، وهو عاشر عنصر سعودي يتم تسجيله ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".