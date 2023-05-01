فيديو مؤثر لإجلاء شاب معاق من السودان إلى السعودية

"على مهلك .. على مهلك".. العبارة رددها أحد أفراد البحرية السعودية أثناء إجلاء شاب معاق من السودان إلى السعودية.

ونقلت "العربية" المشهد المؤثر لعملية إجلاء شاب معاق من ميناء بورتسودان‬⁩ ونقله من قبل أفراد البحرية السعودية‬⁩ إلى سطح سفينة "الدرعية" المتجهة إلى ⁧‫مدينة جدة غرب السعودية.

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مشهد مؤثر لعملية إجلاء شاب "معاق" من ميناء #بورتسودان ونقله من قبل أفراد البحرية #السعودية إلى سطح سفينة "الدرعية" المتجهة إلى #جدة pic.twitter.com/DoGu1osGGk — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023

وأظهر الفيديو عملية إنقاذ الشاب المعاق، حيث حمله أفراد البحرية على كرسيه وصولاً إلى السفينة، وسط تصفيق حار من المتواجدين خلال عملية الإجلاء، كما وثق الفيديو وصول الشاب إلى مدينة جدة وابتسامة الفرح والبهجة ترتسم على محياه.

يشار إلى أن الخارجية السعودية ذكرت أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان وصل إلى 5197، بينهم 184 سعودياً.

وأوضحت أن المملكة أجلت من السودان 5013 شخصاً ينتمون إلى 100 دولة.