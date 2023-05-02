اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (فرانس برس)
السودان

بن فرحان يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وقف التصعيد بالسودان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان.

جنوب السودان: البرهان وحميدتي وافقا على هدنة 7 أيام تبدأ 4 مايو السودان جنوب السودان: البرهان وحميدتي وافقا على هدنة 7 أيام تبدأ 4 مايو

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي مناقشة إنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

مادة اعلانية

وأيضاً تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة: المعارك قد تدفع نحو 800 ألف سوداني للجوء لدول الجوار الأمم المتحدة: المعارك قد تدفع نحو 800 ألف سوداني للجوء لدول الجوار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط