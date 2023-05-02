بن فرحان يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وقف التصعيد بالسودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي مناقشة إنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

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وأيضاً تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.