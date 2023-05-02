فيصل بن معمر: مكتبة الملك عبدالعزيز تولي عنايتها بتراثنا وهويتنا الوطنية

أكد فيصل بن معمر، المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، على حرص المكتبة وعنايتها بالبُنى الثقافية والمعرفية لتراثنا وهويتنا الوطنية والعربية والإسلامية، والحفاظ عليها، سيما تلك التي تتعلّق ببعض مظاهر الحياة التي ترتبط بماضينا ومساراتها والتي تشكِّل جانبًا معرفيًا مضيئًا من هذا الاهتمام، ومنه التراث الحيوي الذي يشكله الجمل في الجزيرة العربية؛ استلهامًا لدور السعودية منذ توحيدها وصولاً لهذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث توفير الرعاية الكاملة لهذا التراث الحي.

وأشار بن معمر إلى الشراكة الفاعلة للمكتبة مع نادي الإبل، في تنمية ثقافة الإبل، والسعي لتحقيق التكامل للأنشطة العلمية والثقافية، جنبًا إلى جنب مع تبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات عن الإبل والاستفادة من مخزون المكتبة الثقافي والعلمي لدعم برامج النادي. وتنسيق التعاون بين النادي والمكتبة لتأسيس (مركز معلومات الإبل) متضمّناً مكتبة مختصة، تعنى بجميع المصادر، وحصر جميع الإنتاج الفكري الخاص بالإبل، وتوظيف علاقات وخبرات الطرفين لخدمة أهدافهما المشتركة.

صرَّح بن معمر بذلك، على هامش استضافة المكتبة حفل تدشين وإطلاق كتاب (الجمل عبر العصور) والمعرض المصاحب له، وذلك في فرعها بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، غدًا الثلاثاء 12 شوال 1444هـ، الموافق 02/05/2023م، لافتًا أن هذا العمل الموسوعي نتاج تعاون علمي وثقافي مشترك بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وليان الثقافية؛ إبرازًا للموروث ولتعريف بالثقافة الأصيلة فيما يتعلق بالإبل وتسليط الأضواء على الخلفية التاريخية التي يحتلها الجمل في تاريخ العرب وتراثه، منذ الآف السنين.

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