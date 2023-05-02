في مكة.. تطوير طريق "المسيال" لخدمة المشاة للمسجد الحرام

لخدمة المشاة إلى الحرم المكي الشريف، شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ مشروع تطوير وتحسين ورفع كفاءة شارع "المسيال" بمكة المكرمة، وذلك بتنفيذ طريق للمشاة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، وضمن مشاريعها التطويرية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز أعمال السلامة، وتحديث شبكة الطرق وتهيئتها بما يتناسب مع الكثافة التي تشهدها المنطقة المركزية.

وقد بدأت الأمانة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تنفيذ أعمال المشروع والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال شهر .

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يشار إلى أن شارع المسيال يعد شريانا رئيسيا يربط العديد من الأحياء بمنطقة المسفلة، وهو من الطرق الهامه والحيوية لكونه يؤدي إلى المسجد الحرام، وسيقدم المشروع عند انتهائه، خدمة كبيرة للزوار والمعتمرين ليتم الوصول لبيت الله الحرام بكل سهولة ويسر، مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوار والمعتمرين على مدار العام، وخاصة في مواسم الحج والعمرة، كما سيساهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية.

وقد بلغت المساحة الإجمالية للمشروع حوالي (6000) متر مربع سيتم تغطيتها بالجرانيت الصناعي، وبلغ طول شارع المسيال الذي سيتم تنفيذه (171) مترا طوليا، كما سيتم تركيب العديد من الأشجار ووحدات وأعمدة الإنارة الذكية ومكبرات الصوت والإنارة الأرضية، وغيرها من الديكورات التي ستضفي على المنطقة المزيد من المظاهر الجمالية والمصممة وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها.