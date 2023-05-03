السعودية: تعرض مبنى الملحقية الثقافية بالسودان للتخريب والنهب

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة، قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

#وزارة_الخارجية: مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان يتعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية وتعطيل أنظمة وخوادم الملحقية.https://t.co/g3OrMg67Xx#واس_عام pic.twitter.com/FMhSQniXPB — واس العام (@SPAregions) May 2, 2023

‎واستنكرت الوزارة في بيان بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

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‌‎وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.