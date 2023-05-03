شاهد لحظات عصيبة لطفلة تنجو من نهش الكلاب

عاشت طفلة لحظات عصيبة بعد محاصرتها من قبل كلاب ضالة في القريات التابعة لمنقطة الجوف شمال السعودية، حيث راج مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في السعودية، تظهر فيه طفلة ترتدي زياً مدرسياً لتفاجأ بكلاب ضالة حاولت مهاجمتها ونهش جسدها.

وأظهر الفيديو محاولة الطفلة الهروب من هذه الكلاب ليتدخل شخصان بمركبتيهما لينقذا الطفلة من هذه الكلاب، في الوقت الذي طالب فيه رواد منصات التواصل بضرورة القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة التي قد تسبب فواجع للأسر متمنين من الجهات ذات العلاقة التعامل مع الكلاب الضالة والقضاء عليها تجنباً لحدوث أضرار منها، كالهجوم على الأطفال وغيرها.

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