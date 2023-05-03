مشاهد إنسانية لرجال الأمن السعودي خلال استقبال القادمين من السودان

ضرب رجال الأمن والمشاركون في استقبال القادمين من السودان إلى مدينة جدة خلال رحلات الإجلاء التي تبنتها حكومة السعودية للعديد من رعايا الدول المتواجدة في السودان، أروع الأمثلة، وقدم هؤلاء صوراً رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي عبر مشاهد متعددة، فلم يخفِ رجال الأمن عظم المسؤولية وتعدد المهام، وتغليب الجانب الإنساني والرحمة والعطف خلال استقبالهم رعايا الدول القادمين من السودان.









ترقب ومتابعة رجال الأمن رجال الأمن السعودي رجال الأمن مشهد من مجندة سعودية مشاهد إنسانية .

ورصدت عدسة "العربية" صوراً لرجل أمن يدفع مسناً على عربة، ومجندة تحمل طفلاً، ومشارك آخر يدفع مسنة، وذلك أثناء وصول سفينة "جلالة الملك الرياض" إلى جدة، فيما حرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

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وبلغ إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصاً، ينتمون لـ 102 جنسية بينهم 239 مواطنا سعوديا، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية أمس الثلاثاء عبر حسابها في "تويتر".