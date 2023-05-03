سودانية تصف معاناتها بالدموع.. وتوجه رسالة مؤثرة للسعوديين

بالدموع وبكلمات مليئة بالألم والأمل والرجاء، وصفت سيدة سودانية معاناتها مع الوضع في بلادها، موجهة رسالة مؤثرة إلى الشعب السعودي.

ونشر الفنان فايز المالكي على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو مؤثر، لاقى رواجا لسيدة سودانية خلال إجلائها رفقة آخرين من مدينة بورتسودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، قالت فيه للسعوديين "أنتم في نعمة، اشكروا الله عليها، والله يخلي لكم الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان".

من بورتسودان سيدة سودانية تصف المعاناة التي تعرضت لها وتسجل رسالة لكل سعودي #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/eUCFu5WGjw — فايز المالكي (@fayez_malki) May 2, 2023

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وقالت السيدة السودانية إنها عانت لأول مرة بسبب ويلات الحرب في بلادها التي عاشتها، مشيرة إلى عدم وجود مياه للشرب أو الوضوء، أو الاستحمام كأبسط الاحتياجات الإنسانية.

كما عبّرت عن شكرها للسعودية وقيادتها على جهودهم الحثيثة والكبيرة في إجلاء السودانيين والرعايا الأجانب من السودان في ظل الاضطرابات التي تعيشها البلاد، لافتة إلى أنها لم تتوقع تلك المعاملة الطيبة من السعوديين.

هذا وتواصل السعودية، جهودها في إجلاء رعايا الدول من السودان، فقد وصلت أمس الثلاثاء سفينة جلالة الملك "الرياض" التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية إلى جدة.

وصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصا، ينتمون لـ 102 جنسية بينهم 239 مواطنا سعوديا، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عبر حسابها في "تويتر".

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من القيادة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى السعودية.