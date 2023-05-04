التلاوة النجدية شرطاً للإمامة في مساجد الرياض

قال وزير الشؤون الإسلامية في السعودية عبداللطيف آل الشيخ: "سنلزم أئمة المساجد في الرياض بالتلاوة النجدية ومن لايتقنها سنستبدله بآخر".

وأضاف خلال مقطع فيديو: "التلاوة النجدية متميزة جداً وقريبة إلى النفس والروح، واشتهر بها أهل نجد خاصة مدينة الرياض، وهي قراءة قديمة جداً، وأعتقد أن إحيائها مناسب جدا حتى لا تندثر".

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وتابع: "طُلب من جميع الأئمة في الرياض أن يتلون بالقراءة النجدية، ولكن في غيرها من المدن، تكون التلاوة حسب اختيار الإمام ورغبته، والإلزام بالتلاوة النجدية يقتصر على الرياض فقط، كما تم عمل دورات للأئمة، ومن لا يستطيع أن يقرأ بالقراءة النجدية ، سنبحث عن إمام آخر".