صور مذهلة.. جبل في السعودية صخوره كالسلحفاة!

شكلت تكوينات من الصخور تفاصيلها على هيئة "سلحفاة" في مدينة العُلا شمال غربي السعودية، وثقها المصور السعودي توفيق البلوي لتقف تلك المشاهد في جبال العلا الشهيرة، إلى الكثير من التشكيلات الصخرية المذهلة مثل جبل الفيل الذي يعد من العجائب الجيولوجية.

هذه التشكيلات الصخرية تحدث عنها المصور توفيق للعربية.نت قائلاً: "كنت في رحلة تصوير واستكشاف في العلا ومررت في طريقي على وقت إطلاق المناطيد، وحينها جذبني منظر طيران المناطيد في السماء ومن تحته تكوين صخري جميل".

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وأضاف: حينها أردت أن أوثق المنظر البديع بكاميرتي بلقطة رأسية، وإذا بتكوين صخري جميل وعجيب على شكل سلحفاة في وسط التضاريس الجبلية المحيطة، كما خطفت عدة صور لهذا المشهد الجميل الذي كونته التشكيلات الصخرية.

يشار إلى أن جبال العلا تشكيلاتها الصخرية جميلة ومذهلة، تكونت بسبب عوامل المناخ كما أنها تعد الواجهات الصخرية المنحوتة في الجبال أهم ما يميز العلا في تاريخها الكبير، والذي يعود لآلاف السنين.

كما تشتهر جبال العلا بموقع "الغراميل" الذي يعتبر واحدا من أندر وأجمل التشكيلات الصخرية الطبيعية في العلا، والتي تبدو بأشكالها العمودية الواقفة، وكأنها قصور وتحف فنية تشكلت نتيجة عوامل التعرية من فروقات حرارية، ورياح، وأمطار نحتتها منذ آلاف السنين وغيرها من الجبال التي تزخر بها العلا ذات التشكيلات الفريدة والتأثيرات الطبيعية.