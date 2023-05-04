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طيور مهاجرة

طيور مهاجرة تغلق طريقاً عاماً في السعودية

تعدّ سواحل السعودية موطناً آمناً للطيور المهاجرة لوقوعها في قلب مسار هجرة الآلاف من هذه الطيور بين القارات الثلاث

العربية.نت - نادية الفواز
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وثق مقطع فيديو "طيور مهاجرة" تغلق أحد الطرق في السعودية، وأظهر الفيديو الطيور تسير بعرض طريق عام مخصص لمرور السيارات، فيما تحرك قائد سيارة ببطء حتى لا يصدم الطيور، وأظهر الفيديو عدداً آخر من الطيور تسير بمنطقة رملية بجانب الطريق، ثم طارت وحلقت في الجو.

يذكر أن قائمة الطيور المهاجرة تحتوي على بعض الأنواع العربية، التى تشتهر بها دول الوطن العربي كمصر والسعودية، من بينها طائر الكرك أو الأكحل، كما يسمونه والسمان والوز الربيعي والحبارى والكروان والدرج والصقور.

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وتعدّ سواحل السعودية موطناً آمناً للطيور المهاجرة لوقوعها في قلب مسار هجرة الآلاف من هذه الطيور بين القارات الثلاث، آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، كما تشكل البيئات المتنوعة فيها، مواقع حيوية لاستراحة بعض الأنواع المهاجرة للتزود بالطاقة الضرورية لاستكمال دورة حياتها من خلال رحلتَي هجرتها في الذهاب لمناطقها الشتوية والعودة صوب مناطق تكاثرها في الشمال.

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