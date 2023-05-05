شقيق المصور هاني الزهراني يروي تفاصيل سقوطه من أعالي جبال السودة

"سقط من علو 300 قدم، وتأخر الإنقاذ لصعوبة الوصول للموقع، ولم ينقذه سوى أحد اصدقائه"، بهذه الكلمات روى متعب الزهراني شقيق المصور "هاني الزهراني" الذي توفي صباح أمس الخميس، تفاصيل سقوطه من أعالي جبال السودة أثناء عمله مع شركة لتطوير السودة.

وفي التفاصيل ذكر "متعب" أنه كان على تواصل مع شقيقة قبل وفاته بـ3 ساعات، وفي الساعة العاشرة صباحاً، كان "هاني" يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى الجبال بالسودة بمسافة 10 أمتار، إلا أن "حزام الآمان" اختل به وسقط من علو 300 قدم، فسقط على جنبه، وأصيب بكسر في الحوض والعمود الفقري.

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وبعد سقوطه تم التواصل مع الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، إلا انهم لم يستطيعوا الوصول للمنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وقد كانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يفارق الحياة.

وأضاف متعب: "عملية الإنقاذ امتدت من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً دون جدوى، فقرر أحد أصدقائه المتسلقين النزول للمنطقة وانتشال جثة "هاني" بمساعدة عدد من المنقذين، وكنا نريد نقله إلى مكة، ولكن بسبب وعورة الطريق والأمطار، تم نقله إلى الباحة، وتمت الصلاة عليه عصر اليوم، ودفنه بمسقط رأسه".

وختم "متعب" حديثه: شقيقي متزوج ولديه 3 أطفال، أكبرهم ابنة (11 عاما).

الجدير بالذكر، أن المصور والفنان هاني الزهراني، يشغل مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما يشغل مصورًا في نادي الاتحاد السعودي، وتميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصويره القمر في جميع مراحله، وهي التقاطات يصعب تكرارها، بالإضافة إلى تصوير أحداثٍ مفعمة بالحماس والإثارة، في البر والبحر والجو.