السعودية.. طالب يتعرض للضرب المبرح من معلمه والتعليم يحقق
بسبب حواره مع زميله داخل الفصل
فتحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تحقيقاً موسعاً في حادثة ضرب معلم لطالب بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سيهات.
وقال متحدث تعليم الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص إن الإدارة ممثلة بلجنة متخصصة باشرت التحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيلها، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي في مثل هذه الحالات.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة ضرب معلم لطالبه بشكل مبرح، وظهر آثار الضرب على جسم الطالب، فيما ذكر أحد زملاء الطالب أن المعلم غضب من حديث الطالب مع زميله أثناء الحصة، فبادر بمعاقبته بالضرب والركل.
وذكرت المصادر، أن الطالب يدرس في الصف الرابع، وتعرض إلى إصابة وسحجات في الظهر، ولم يخبر والدته بما حدث، ولكنها علمت بعد انتشار القصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن سيل رسائل الاطمئنان التي وصلتها للاطمئنان على ابنها.
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