فيديو مخيف يوثق خطورة وادي الأفاعي بجازان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو مخيف وثق العثور على عدد كبير من الأفاعي بإحدى أودية منطقة جازان، في الوقت الذي حذر فيه الشخص الذي التقط المقطع والذي نُشر على حساب "وناسة البر" في تويتر، من خطورة وادي الأفاعي السامة في جازان، خاصة في الليل، حيث تنتشر الأفاعي وسط الطريق العام خاصة مع هذه الأيام.

وأدي الافاعي السامه في #جازان

في ليلة وآحده جمع 15 أفعى 😳

📷 علي معافا pic.twitter.com/eao6JTsQsV — وناسة البر (@Shm50011) May 4, 2023

وتمكن ملتقط الفيديو من اصطياد أكثر من 12 أفعى سامة بأحجام مختلفة، وكلها شديدة الخطورة، وأعاد إطلاقها مجدداً في البر بعيداً عن الطريق.

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وفي وقت سابق، كان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد قال إن الأفاعي رغم خطورتها، إلا أنها كائنات فطرية تقوم بدور مهم في التوازن البيئي.

وأوضح المركز في تغريدة عبر "تويتر" أن ملاحقة الأفاعي أمر خطر جداً، كما أنه يُعد أيضاً مخالفة نظامية. كما أهاب بالجميع الإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالحياة الفطرية وذلك من خلال منصة "فطري".