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المصور هاني الزهراني

وفاة مصور سعودي بعد سقوطه من أعلى جبال السودة أثناء عمله

نعاه العديد من زملائه وأصدقائه والمصورين الذين شاركوه هذه المهنة

العربية.نت - مريم الجابر
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لقي المصور السعودي هاني بن عبدالله الزهراني، أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة، حتفه إثر سقوطه من مرتفعات جبال السودة، خلال مهمة تصوير.

وضجت الكثير من المواقع عبر المنصات المختلفة، بالحديث عن وفاة الزهراني الذي ترك أثراً طيباً في نفس كل من جلس معه أو تعامل معه، في حين عزّت العديد من الحسابات في وفاة الفقيد الزهراني الذي يعتبر من المصورين المميزين، وقد نعاه العديد من زملائه وأصدقائه والمصورين الذين شاركوه هذه المهنة.

من نتاج تصوير الزهراني
من نتاج تصوير الزهراني
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ويشغل المصور والفنان هاني مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورًا في نادي الاتحاد السعودي.

وتميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصوير القمر في جميع مراحله، وهي التقاطات يصعب تكرارها، بالإضافة إلى تصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة، في البر والبحر والجو.

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