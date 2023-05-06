غرق شخص بأحد أودية الريث.. و"مدني جازان" ينتشل جثـمانه
وكانت المديرية قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل
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نجحت فرق الدفاع المدني بجازان في انتشال جثمان شخص غرق في وادي لجب بمحافظة الريث.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقاً تطوعية شاركت في أعمال البحث التي جرت للعثور على الشخص.
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وكانت المديرية قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل.
يذكر أن وادي لجب يعتبر من أهم المواقع السياحية وأبرزها ومزاراً يؤمه الزائرون من أبناء المنطقة وغيره من مناطق المملكة على مدار العام، ويشهد وادي لجب بمحافظة الريث كغيره من المواقع السياحية بمنطقة جازان إقبالاً متزايداً من قوافل الزوار من داخل المنطقة وخارجها.
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