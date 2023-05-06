"الأرصاد" يقدم هدية لتوائم نجران "سماء وسحاب وغيم"
التفاعل والتهنئة من الجميع للوالد كان كبيراً
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مبادرته بالزيارة وتقديم الهدايا لثلاثة توائم في منزلهن بنجران بعد أن أسماهن والدهن "سماء وسحاب وغيم"، وذلك عرفاناً من المركز لتسميتهن بعناصر الطقس المستخدمة يومياً.
وأوضح متحدث المركز حسين القحطاني، أن مبادرة المركز جاءت من باب المسؤولية الاجتماعية، وعقب تغريدة وزارة الصحة بواقعة الولادة التي حدثت بعد انتظار الوالدين 6 سنوات.
وأضاف أن المركز لاحظ في تغريدة وزارة الصحة أن أسماء البنات من ضمن عناصر الطقس، التي يتداولها يومياً في النشرات والمعلومات عن حالة الطقس، لذلك رأى أنه من الواجب القيام بمبادرة في هذا الجانب.
وأشار إلى أن أسماء "سماء وسحاب وغيم" من الأسماء الجميلة والمرغوبة، كما أن التفاعل والتهنئة من الجميع لوالد هؤلاء المولودات كان كبيراً، وبهذه المناسبة يسعد المركز تقديم هدية خاصة لعناصر الطقس الجميلات".
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