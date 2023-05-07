بفريق من 7 طلاب.. السعودية تحصد جائزتين عالميتين بالكيمياء

حصدت السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2023، في دورته الـ57 التي أقيمت في كازاخستان خلال الفترة من 30 أبريل إلى 7 مايو الجاري، ورفعت السعودية رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 21 جائزة؛ من بينها 16 فضية و5 برونزيات، بمشاركة 116 طالباً من 21 دولة.

ومثّل السعودية في النسخة الحالية فريق مكون من 7 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية؛ حيث فاز الطالب محمد الهدلق، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض، الذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، بميدالية برونزية، كما حقق الطالب علي صلاح آل موسى، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، والذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، ميدالية برونزية.

مادة اعلانية

من جانبها، قالت "موهبة": إنه تم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي بعد مرورهم بعدد من الملتقيات خلال عامين، وتتم التصفيات والترشيح للملتقى الذي يليه، ينتقلون بعدها للتدريب المكثف مرة في كل عام.

و أعضاء المنتخب السعودي للكيمياء تلقوا 2000 ساعة تدريبية في مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".