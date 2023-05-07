شاهد الفرق.. صور لحي عشوائي بعد الإزالة في مكة المكرمة

راجت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في السعودية، بشكل واسع، اليوم، صورٌ لحي الكدوة‬ في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وأظهرت الصور المتداولة الحي قبل مشروع الإزالة وبعد إزالة البنايات العشوائية من الحي.

وحول هذه الصور تحدث المصور الضوئي محمد البستاني لـ"العربية.نت" قائلاً: "تم التقاط هذه الصور لحي الكدوة بمكة المكرمة، حيث قمت بتوثيق الحي قبل البدء في أعمال الإزالة وبعد الإزالة".

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وقال إنه "تم التقاط الصور من إحدى المرتفعات ليتضح حجم العمل والمساحة الشاسعة للحي، لأظهر عظمة الجهود المبذولة للقيام بالمشروع، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية بين الصور قبل المشروع وبعد الإزالة نحو شهرين ونصف".

وأضاف" أنا من المهتمين في التصوير العمراني، وكذلك التطور العمراني الحاصل والجهود المبذولة من قبل الدولة المباركة لتطوير مدينة مكة المكرمة مند 10 سنوات، حتى الآن ولدي حصيلة ومجموعة كبيرة تبين وتوضح التقدم العمراني والحضري للعاصمة المقدسة".

وقال البستاني: الاهتمام في صوري على موضوع قبل بداية أي مشروع وبعد إنجازه، لتوضيح الرؤية الشاملة لهذه المشاريع، فمشروع تطوير الأحياء العشوائية أحد هذه المواضيع التي أعمل على توثيقها وتصويرها.

يُشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تعمل على أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 متر2 تقريبًا، كأحد المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير ضمن الإستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.

وتطوير المناطق العشوائية في مدينة مكة المكرمة تهدف إلى جعل مدينة مكة المكرمة مدينة عصرية جاذبة للفرص الاستثمارية، وتحسين جودة حياة سكان المناطق العشوائية، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، ومواجهة المخالفات النظامية في تلك المناطق.