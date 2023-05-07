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المصور هاني الزهراني

وزير الإعلام السعودي عن المصور الزهراني: ما قام به لا ينسى

العربية.نت - نادية الفواز
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قدم وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري التعازي لأسرة ومحبي المصور هاني الزهراني، الذي توفي إثر سقوطه من مرتفعات السودة وهو يصور.

وقال الدوسري عبر حسابه في تويتر: "خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركاً إرثاً من التميز والعطاء".

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كما أضاف أن "ما قام به لوطنه راسخ لا يُنسى. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

امتاز بصوره المتميزة

يذكر أن الزهراني توفي قبل يومين بعد سقوطه من إحدى القمم أثناء قيامه بالتصوير.

وكان آخر ما التقطته عدساته حبات البَرَد التي اكتست بها قمم جبال السودة، ونشرها عبر حسابه في تويتر.

يشار إلى أن الزهراني امتاز بصوره المتميزة للطبيعة في أنحاء السعودية حتى أصبحت صوره متداولة بمواقع شهيرة. كما كان محباً لتسلق الأماكن المرتفعة للحصول على صور جميلة ومميزة.

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