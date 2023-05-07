وزير الإعلام السعودي عن المصور الزهراني: ما قام به لا ينسى

قدم وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري التعازي لأسرة ومحبي المصور هاني الزهراني، الذي توفي إثر سقوطه من مرتفعات السودة وهو يصور.

وقال الدوسري عبر حسابه في تويتر: "خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركاً إرثاً من التميز والعطاء".

خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثّق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركًا إرثًا من التميز والعطاء.

ما قام به لوطنِه راسخٌ لا يُنسى.

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/wbrmO3msIy — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) May 6, 2023

مادة اعلانية

كما أضاف أن "ما قام به لوطنه راسخ لا يُنسى. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

امتاز بصوره المتميزة

يذكر أن الزهراني توفي قبل يومين بعد سقوطه من إحدى القمم أثناء قيامه بالتصوير.

وكان آخر ما التقطته عدساته حبات البَرَد التي اكتست بها قمم جبال السودة، ونشرها عبر حسابه في تويتر.

يشار إلى أن الزهراني امتاز بصوره المتميزة للطبيعة في أنحاء السعودية حتى أصبحت صوره متداولة بمواقع شهيرة. كما كان محباً لتسلق الأماكن المرتفعة للحصول على صور جميلة ومميزة.