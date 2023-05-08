الخميس المقبل.. تطبيق المقابل المالي للعمالة المنزلية التي تزيد عن 4
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تطبيق المرحلة الثانية من قرار فرض مقابل مالي بمبلغ 9600 ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للسعودي و2 للمقيم، وذلك اعتبارًا من 11 مايو 2023م.
كما استثنت الوزارة من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.
مادة اعلانية
وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي تطبيق المرحلة الأولى، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9660 ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية (الجديدة) التي تجاوزت 4، فيما تضمنت المرحلة الثانية، العمالة المنزلية (الجديدة والحالية) التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
شاهد.. لقطات متفرقة لعمليات الإجلاء الإنسانية السعوديةأظهرت لقطات درون متفرقة جانباً من عمليات الإجلاء السعودية الإنسانية لرعايا الدول من السودان.وتضمنت اللقطات وصول المدنيين على متن السفينة أمانة وجهود ... السعودية
-
"البحر الأحمر الدولية" تدرس طرحاً عاماً محتملاً في السوق السعوديةالتركيز الرئيسي للشركة الآن هو إنشاء تدفق للإيرادات يساعد في تعزيز القيمة أسواق المال
-
السعودية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع بدأوا محادثات في جدةبدأ ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.وأضاف بيان الوزارة على تويتر، اليوم ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية