الخميس المقبل.. تطبيق المقابل المالي للعمالة المنزلية التي تزيد عن 4

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تطبيق المرحلة الثانية من قرار فرض مقابل مالي بمبلغ 9600 ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للسعودي و2 للمقيم، وذلك اعتبارًا من 11 مايو 2023م.

كما استثنت الوزارة من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.

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وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي تطبيق المرحلة الأولى، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9660 ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية (الجديدة) التي تجاوزت 4، فيما تضمنت المرحلة الثانية، العمالة المنزلية (الجديدة والحالية) التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.