اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السفينة السعودية أمانة تنفذ أكبر عملية إجلاء من السودان منذ بدء الاشتباكات
السفينة السعودية أمانة تنفذ أكبر عملية إجلاء من السودان منذ بدء الاشتباكات
السودان

شاهد.. لقطات متفرقة لعمليات الإجلاء الإنسانية السعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت لقطات درون متفرقة جانباً من عمليات الإجلاء السعودية الإنسانية لرعايا الدول من السودان.

وتضمنت اللقطات وصول المدنيين على متن السفينة أمانة وجهود فرق الإغاثة في مساعدة كبار السن منهم وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأطفال والسيدات.

مادة اعلانية

بمنتهى الود كما أظهرت اللقطات، استقبال فرق الإغاثة رعايا الدول الأجنبية من متضرري الاشتباكات بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالورود والحلوى.

وقد لفتت المجندات السعوديات الأنظار خلال عمليات الإجلاء سواء من خلال المتابعة أو المساعدة لكبيرات السن أو استقبال الأطفال واحتضانهم، حيث أظهرت اللقطات المجندات وهن يحملن الأطفال الرضع تخفيفاً على أمهاتهم بعد ما عانوه على مدار أيام.

مجندة سعودية تتحدث الأردو.. تنقل تجربة عملها في الإجلاء من السودان   السعودية خاص مجندة سعودية تتحدث الأردو.. تنقل تجربة عملها في الإجلاء من السودان  

كما أظهر الفيديو تقديم المساعدات الطبية اللازمة لمن تطلبت حالتهم ذلك، فيما اعتلت مشاعر الارتياح والطمأنينة وجوه الرعايا الأجانب.

ووصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصا، ينتمون لـ 102 جنسية بينهم 239 مواطنا سعوديا، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء الماضي عبر حسابها في "تويتر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح مفاوضات جدة في وقف الحرب بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"؟ هل تنجح مفاوضات جدة في وقف الحرب بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط