شاهد.. لقطات متفرقة لعمليات الإجلاء الإنسانية السعودية

أظهرت لقطات درون متفرقة جانباً من عمليات الإجلاء السعودية الإنسانية لرعايا الدول من السودان.
وتضمنت اللقطات وصول المدنيين على متن السفينة أمانة وجهود فرق الإغاثة في مساعدة كبار السن منهم وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأطفال والسيدات.
بمنتهى الود كما أظهرت اللقطات، استقبال فرق الإغاثة رعايا الدول الأجنبية من متضرري الاشتباكات بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالورود والحلوى.
وقد لفتت المجندات السعوديات الأنظار خلال عمليات الإجلاء سواء من خلال المتابعة أو المساعدة لكبيرات السن أو استقبال الأطفال واحتضانهم، حيث أظهرت اللقطات المجندات وهن يحملن الأطفال الرضع تخفيفاً على أمهاتهم بعد ما عانوه على مدار أيام.
كما أظهر الفيديو تقديم المساعدات الطبية اللازمة لمن تطلبت حالتهم ذلك، فيما اعتلت مشاعر الارتياح والطمأنينة وجوه الرعايا الأجانب.
ووصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصا، ينتمون لـ 102 جنسية بينهم 239 مواطنا سعوديا، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء الماضي عبر حسابها في "تويتر".
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