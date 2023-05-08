مركز الملك سلمان للإغاثة: يتم الإعداد لتسيير جسر جوي وبحري للسودان

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبدالله الربيعة، أنه يتم الإعداد لتسيير جسر جوي وآخر بحري إلى السودان.

كما قال في اتصال مع "العربية"، "نتمنى أن نطلق الجسر الجوي غداً ولكننا بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة من المنظمات المحلية والأممية لضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها".

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كذلك بين أن هناك تواصلا مع طرفي النزاع عبر وزارة الخارجية السعودية، لتأمين وصول المساعدات بالشكل الأسرع للمحتاجين.

وذكر الربيعة أنه توجد خطة لدعم القطاع الصحي في الخرطوم.

إلى ذلك، بين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن 15 مليون سوداني بحاجة لدعم إنساني، داعياً المتبرعين ورجال الأعمال للمساهمة لتخفيف معاناة السودانيين.

100 مليون دولار

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

وأكد المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أنه سيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في جمهورية السودان، وتوفير مساعدات طبية.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ 22 يوماً عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح، فضلاً عن نزوح 335 ألف شخص، ولجوء 115 ألفاً إلى الدول المجاورة.

فيما حذر المجتمع الدولي من وضع كارثي، لاسيما في الخرطوم ودارفور، حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية. كما شحت المواد الغذائية وحتى مياه الشرب، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

في حين حثت الأمم المتحدة القوتين العسكريتين المتحاربتين على ضمان وصول المساعدات الدولية إلى المناطق التي تعاني.