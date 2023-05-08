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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (فرانس برس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (فرانس برس)

وزير خارجية السعودية: السودان يمر بأزمة غير مسبوقة

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد إن السودان يمر بأزمة غير مسبوقة، وإن خيار المملكة هو الوقوف إلى جانبه.

وأضاف وزير الخارجية عبر حسابه على تويتر "تمر جمهورية السودان الشقيقة بأزمة غير مسبوقة، وخيارنا في المملكة العربية السعودية هو بالوقوف إلى جانبها ودعمها للوصول بها إلى بر الأمان".

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وعبر عن أمله في "أن تُكلّل الجهود في إخراج السودان من هذه الأزمة".

محادثات في جدة

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس السبت بدء "المحادثات الأولية" بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وقال وزير الخارجية السعودي إنه يأمل أن يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى "إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية" وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.

من الخرطوم (فرانس برس)
من الخرطوم (فرانس برس)

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل نيسان الماضي بعد تعثر المحادثات حول الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين.

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