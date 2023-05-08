وفاة إمام المسجد النبوي سابقاً الشيخ محمد خليل القارئ

توفي فجر اليوم الاثنين، الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقا، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم.

ونعى العديد من رواد مواقع التواصل الشيخ عبر وسم #محمد_خليل_القارئ ، فقال مغرد: فقدت المدينة المنورة اليوم أحد مشايخها الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي سابقاً، أسال الله العلي العظيم أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وإنا الله وانا اليه راجعون، نعزي أنفسنا وكافة أسرته الكريمة ومحبيه.

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تولى الإمامة أيضاً بمسجد قباء

كما كتب الشيخ مشاري راشد العفاسي في حسابه عبر "تويتر": بيت القرآن إلى جوار ربه، بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ، إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ، وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان.

يذكر أن الشيخ محمد خليل القارئ تولى الإمامة بمسجد قباء، وكُلف في عامي 1437هـ و1438 هـ بالعمل إمامًا بالمسجد النبوي في صلاتي التراويح والتهجد، وفي يناير الماضي، نقل القارئ إلى العناية المركزة، إثر تعرضه لوعكة صحية.